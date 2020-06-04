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  4. 04 Haziran 2020 09:39

Köpeğe işkence sosyal medyada infial yarattı!

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin köpeğe elindeki sert bir çubukla şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

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İddiaya göre Adatepe Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, elindeki çubukla kulübedeki köpeğe şiddet uyguladı. Elinde tuttuğu sert çubukla zavallı hayvana vuran şahsın köpeğe vururken, "Kimsin sen, nasıl kaçarsın? Benim sözümü nasıl dinlemezsin?" diye bağırması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Elindeki demir çubukla köpeğe vuran şahsın görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepki topladı.

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