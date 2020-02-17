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  4. 17 Şubat 2020 14:33

Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

Dehşete düşüren görüntüler bu sefer İstanbul'dan geldi. İstanbul'da aracının arkasına bağladığı köpeği dakikalarca yerlerde sürükleyen kişiye tepki yağdı.

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Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği aracının arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor. Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.
 

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