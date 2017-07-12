Korkunç iddia: O ceset kayıp öğretmene mi ait ?

Tunceli Valiliği, Erzincan Karayolu’nun 25’inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bir erkeğe ait ceset bulunduğunu açıkladı. Vali Tuncay Sonel, cesedin 19 Haziran günü PKK terör örgütü mensuplarınca kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.



Tunceli Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ,"12 Temmuz 2017 günüi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu 25’inci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştur. Tespit edilen ceset yapılacak ön otopsi işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecektir. Ceset üzerinde yapılacak olan DNA incelemesi işleminin akabinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

CANSIZ BEDEN, KAYIP ÖĞRETMENİN OLABİLİR

Konu ile ilgili DHA muhabirinin sorularını cevaplayan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bölgede herhani bir kayıp erkek ihbarı ve şikayeti alınmadığını belirterek, cesedin 19 Haziran günü Tunceli-Erzincan karayolunun 46’ncı kilometresinde kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olabilme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Cesedin Pülümür Çayı’nın kıyısına vurmuş şekilde bulunduğunu belirten Vali Sonel, "Ceset tahribata uğradığı için tanınmaz bir halde. Bu da uzun süredir suda kaldığını gösteriyor. Bulunan erkek cesedi otopsi sonrasi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınacak DNA örneği ile yapılacak karşılaştırma sonucunda kesin kimlik tespiti yapılacak. Ceset vatandaşların ihbarı sonucu bulundu" dedi.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane’ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK’lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçıldı. PKK terör örgütü daha sonra öğretmen Yılmaz’ı şehit ettiklerini açıklarken,ÿjandarma timleri Yılmaz’ın bulunması için operasyon başlatmıştı.

