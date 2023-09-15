Korkunç infaz! Elleri bağlı halde ölü bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yaylasında çadırda bulunan bir vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yüksek rakımlı Sugurpaşa mevkiinde çiftçi olan N. S.’den haber alamayan komşuları çadırına gitti. Burada N. S.’nin ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu fark etti. Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler vatandaşın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.