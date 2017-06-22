Korkunç kaza ! Şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Düzce'de TEM otoyolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ve ağaca çarpan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Melih Yazıcı yönetimindeki 35 FL 566 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaçlık alana şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ağaca çarparak durdu. Ağaçta asılı kalan otomobilde bulunan 30 yaşındaki Ali Aksu, 31 yaşındaki Turgay Akay ve 22 yaşındaki Tunahan Çepnioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yazıcı ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ölen 3 kişinin cesedi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA