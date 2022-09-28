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  4. Korkunç olay: 13 aylık bebek maganda kurşunu sonucu hayatını kaybetti

Korkunç olay: 13 aylık bebek maganda kurşunu sonucu hayatını kaybetti

Korkunç olay: 13 aylık bebek maganda kurşunu sonucu hayatını kaybetti

Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan T.'ye, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler maganda kurşun
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