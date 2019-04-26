Koruma dayağında ev hapsi itirazına ret

Çırağan Sarayı’nda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından önce dövülen, ardından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol altına alınan avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun bu karara karşı yaptığı itiraz sürecinde dikkat çekici bir şekilde hâkim değişikliği yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre kararı vermesi gereken İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi izne çıktı, yerine bakan 7. Sulh Ceza Hâkimi, adli kontrol kararının kaldırılması talebini reddetti. Korumalar hakkında yürütülen soruşturmada ise savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

İstanbul Dolmabahçe’de 13 Nisan’da yapılan Kalyoncu-Demirören ailelerinin düğününde polislere yolun neden kapatıldığını soran avukat Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından araca alınarak Çırağan Sarayı’na götürülmüş ve burada 1.5 saat darp edilmişti. Zorla tutanak imzalatılan, bir gün gözaltında kaldıktan sonra İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol altına alınmıştı. 12. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Basri Savaş, yapılan itiraz karşısında da kararında direnmişti.

Sürenoğlu’nun kardeşi avukat Tuğba Keskin, karara karşı itiraz etti. İtirazı bir üst mahkemede olan 1. Sulh Ceza Hâkimi Özgür Kökten bakacaktı. Pazartesi günü adliyede olmasına rağmen itirazı görüşmeyen Kökten, çarşamba günü ise aniden rapor alarak izne ayrıldı. Kararı vermesi için 7. Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek, 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne görevlendirildi. Yargıç Çiçek, 1. Sulh Ceza Hâkimliği olarak adli kontrol kararının kaldırılması talebini reddetti. Kararın gerekçesinde, ilk kararın usul ve yasaya uygun olduğu ve kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmediği belirtildi. Bu karar kesin nitelik taşıyor. Alınan bilgiye göre Yargıç Çiçek de bu karardan sonra izne ayrıldı. Bu karar sonrası dışarı çıkamayan Sürendoğlu, darp olayı ve bunun dışında göz muayenesi için hastaneye gidemiyor.

Gözler bakanlıkta

Öte yandan Sürenoğlu’nu darp eden korumalarla ilgili Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki soruşturma ise sürüyor. Başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere baroların yaptığı şikâyetler de bu soruşturmada birleşti. Soruşturma savcılığı, olayın görev sırasında meydana geldiğini gerekçe göstererek korumalar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.