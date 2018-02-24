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  4. 24 Şubat 2018 12:30

Kreşteki dayak rezaletinde yeni görüntüler

Samsun’da özel bir kreşte öğretmenlerin minik öğrencilere uyguladığı şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşe aileleri tarafından emanet edilen yaklaşık 35 minik öğrenci, 4 öğretmen tarafından aylarca şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından aile durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen G.Ş. ve S.Ö. tutuklanırken, M.K.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEFALARCA VURMASINA RAĞMEN...

Öte yandan, skandal şiddet olayının yaşandığı kreşte, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenin bir çocuğa defalarca şiddet uygulamasına rağmen, minik çocuğun ona sarıldığı görülüyor. Ancak öğretmen kendisine sarılan çocuğa tekrar tokat atıyor. Diğer görüntülerde ise öğretmenlerin çocukları terlikle sıra dayağına çektiği ve itip kaktığı görülüyor.

Kreşte tekme tokatlar havada uçuşuyor ! Akılalmaz görüntülerKreşte tekme tokatlar havada uçuşuyor ! Akılalmaz görüntüler

 

İHA

samsun , kreş , skandal , dayak
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