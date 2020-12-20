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  4. 20 Aralık 2020 22:30

Kural tanımaz, yasak bilmezler polisi çıldırttı!

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve çevrede toplanarak, izleyen çocuk ile gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, ihbarla mahalleye gelen polisleri görünce kaçtı. Polis isyan etti: “Yeter artık. Devlet kanun koyuyor, hala uymuyorsunuz. Gidin artık evlerinize.”

Kural tanımaz, yasak bilmezler polisi çıldırttı!
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Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Maskeleri yoktu; sosyal mesafe kurallarına da uymadılar.

Kalabalığı görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerini gören grup kaçmaya başladı.

Gün içinde birçok kez aynı bölgeden ihlal ihbarları alan polis ekipleri, uyarılara rağmen kısıtlamayı ihlal eden gruba sitem etti.

 

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