Kural tanımaz, yasak bilmezler polisi çıldırttı!

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Maskeleri yoktu; sosyal mesafe kurallarına da uymadılar.

Kalabalığı görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerini gören grup kaçmaya başladı.

Gün içinde birçok kez aynı bölgeden ihlal ihbarları alan polis ekipleri, uyarılara rağmen kısıtlamayı ihlal eden gruba sitem etti.