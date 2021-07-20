  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız

Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız

Kurban Bayramı'nın en garip "kazası" Burdur'da yaşandı. 63 yaşındaki bir kişi kurbanlığın altında kalarak hastanelik oldu.

Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.

 Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.

Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu.

Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi.

 

Etiketler kurban kurbanlık burdur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu
Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi
Hazırlıklarınızı yapın! Yağışlı hava fena geliyor
Seda Sayan'ı ''filtresiz'' ve ''makyajsız'' görenler tanıyamadı
WhatsApp'tan yeni güncelleme... Unutan yandı!
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nı kızdıracak Çağla Altunkaya itirafı
Deren Talu derin dekoltesiyle annesi Defne Samyeli'ye meydan okudu!
Erdoğan ''Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok'' dedi ortalık karıştı
Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti!
Satanlar da almayanlar da pişman! Fiyatlar uçtu