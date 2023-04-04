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Kuyumcudan çaldığı bilezikler imitasyon çıkan zanlı tutuklandı

Kuyumcudan çaldığı bilezikler imitasyon çıkan zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

AA'nın aktardığına göre; polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Etiketler imitasyon kuyumcu bilezik tutuklama tutuklandı kahramanmaraş
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