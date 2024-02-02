  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var

Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu'nda, G.A. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü ile M.K. idaresindeki TIR çarpıştı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı.

Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler kuzey marmara kuzey marmara otoyolu kaza trafik kazası yaralı yaralılar var
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk Türk astronotun uzay deneylerine kadın eli değdi İlk Türk astronotun uzay deneylerine kadın eli değdi Kiliseye saldırı soruşturmasında yeni gelişme Kiliseye saldırı soruşturmasında yeni gelişme Gaziantep'te korkutan deprem Gaziantep'te korkutan deprem Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Hafta sonunda hava nasıl olacak ? Bir yanda kış bir yanda bahar Hafta sonunda hava nasıl olacak ? Bir yanda kış bir yanda bahar Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Eski ehliyeti olanlar dikkat! Bakanlık açıklama yaptı Eski ehliyeti olanlar dikkat! Bakanlık açıklama yaptı Arkadaşını vuran kişinin pişkinliği tepki çekti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım Arkadaşını vuran kişinin pişkinliği tepki çekti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım