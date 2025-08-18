  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Olayda ilk belirlemelete göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.(DHA)

DHA

text-ad
Etiketler otoyol kuzey marmara kuzey marmara otoyolu otobüs yolcu otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha! Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha! Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Hükümetin zam teklifi bardağı taşırdı: Milyonlarca memur iş bırakıyor! Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Cezaevinden çıkan eli kanlı eski sevgili dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı var! Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu Çadırla kamp kuran genç çift çadırda ölü bulundu İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada! İstanbul'da genç oyuncunun üzerine ağaç devrildi; korkunç olay kamerada! İki katlı evin balkonu çöktü; 2'si bebek çok sayıda kişi yaralandı İki katlı evin balkonu çöktü; 2'si bebek çok sayıda kişi yaralandı Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'den kötü haber Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Ünlü yayıncı ''Jrokez'' balkondan düşerek hayatını kaybetti Kırmızı et yerine yapay et geliyor iddiaları sonrası ilk resmi açıklama Kırmızı et yerine yapay et geliyor iddiaları sonrası ilk resmi açıklama Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu
Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... Çanakkale'nin yeşil cenneti Gelibolu kül dağına döndü... Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! İstanbul'da bir kadın sokak ortasında satırla katledildi! İstanbul'da bir kadın sokak ortasında satırla katledildi!