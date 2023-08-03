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Lastiği patlayan TIR, cipi biçti: Ölü ve yaralılar var

Lastiği patlayan TIR, cipi biçti: Ölü ve yaralılar var
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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki TIR'ın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen TIR, A.R.Ç. yönetimindeki Danimarka plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İ.A. ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba A.R.Ç.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı. 

DHA

Etiketler sancaktepe trafik kazası tır cip
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