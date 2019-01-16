CHP biri büyükşehir 5 il adayını daha açıkladı !
CHP biri büyükşehir 5 il adayını daha açıkladı !
Bakanlık uyardı, vatandaş nüfus müdürlüklerine koştu
Bakanlık uyardı, vatandaş nüfus müdürlüklerine koştu
MHP'li milletvekili partisinden ihraç edildi
MHP'li milletvekili partisinden ihraç edildi
Gökçek'in rüya projesiydi... Açılış tarihi ve giriş ücreti belli oldu
Gökçek'in rüya projesiydi... Açılış tarihi ve giriş ücreti belli oldu
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Korkunç olay ! Anne değil katil, kaza değil cinayet !
Korkunç olay ! Anne değil katil, kaza değil cinayet !
Youtube'dan flaş karar ! O videolar yasaklandı
Youtube'dan flaş karar ! O videolar yasaklandı
Piyasalar yatay seyirde... İşte dolar ve euro'da günün ilk rakamları
Piyasalar yatay seyirde... İşte dolar ve euro'da günün ilk rakamları
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Ocak 2019 16:13

Lise öğrencisi genç kız ölü bulundu

Kars'ta lise öğrencisi kız evde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
A+ A-

Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi genç kız evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olaya ilişkin genç kızın annesi ve 2 ağabeyi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Mollamustafa köyü sakinleri, Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U.'nun evde silahla vurulduğu yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede göğsünden tabancayla vurulduğu anlaşılan genç kızın öldüğünü belirledi.

Yakınlarınca intihar ettiği öne sürülen genç kızın ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince ev ve çevresinde inceleme yapıldı.

İncelemeler sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancayı evin bitişiğindeki garajda bulan jandarma, genç kızın cesedini otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Sultan U'nun öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiren jandarma olaya ilişkin genç kızın annesi Aslı U, ağabeyleri Cafer ve Musa U'yu gözaltına aldı. 
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AA

ölü , silah , lise öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM