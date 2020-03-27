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  4. 27 Mart 2020 10:47

Liselilerin taşlı sopalı laf atma kavgası kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taş ve sopalarla dövdü.

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Olay, dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı. Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı.





İHA

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