Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, deprem anında 2 çocuğun balkondan atlayarak kaçması yansırken, diğer güvenlik kamerasında ise bir evin sallanması görülüyor. Yine bazı işletmelerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de hayvanların deprem anında yaşadıkları korku da kameralara yansıdı.