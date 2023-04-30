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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya merkezli deprem kent sakinlerini tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ayrıntıları açıkladı. AFAD da 16.01'de Akçadağ merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 15.43'te merkez üssü Yeşilyurt olan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 2.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.6 km olarak aktarıldı.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Dakikalar sonra ise Akçadağ merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin 11,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de 16.01'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken derinliğini 8.6 km olarak kayıtlara geçti.

Etiketler malatya deprem malatyada deprem
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