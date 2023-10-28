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  4. Market çalışanı genç kadına erkek şiddeti kamerada

Market çalışanı genç kadına erkek şiddeti kamerada

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İstanbul'da zincir markette çalışan genç kadın, erkek müşteri tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da zincir markette çalışan bir kadın tanımadığı bir erkek tarafından darbedildi.

Genç kadın yaşadıklarını, marketin güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, fail erkeğin kadını acımasızca darbettiği görüldü.

Olayın mağduru olan kadının, X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Merhaba ben N.K. 20 yaşındayım dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahısı yayalım sizlerden ricam."

Etiketler istanbul zincir market darp
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