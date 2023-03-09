Menzil Cemaati'nden enkaz başında tövbe seansı

Menzil Cemaati’nin 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrası bölgede bir enkaz başında bir depremzede ile yaptığı tövbe seansı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

BirGün’ün ulaştığı görüntüler ise tartışma yaratacak türden. Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman bir binanın enkazının hemen yanında Menzil şeyhinin vekili depremzedeleri “tövbe ettirdiği” görülüyor. Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” anlaşılıyor. Çevredekilerim ise tövbe seansının ardından “Allah kabul etsin” dediği duyuluyor. Ayrıca Menzil şeyhine cemaat içerisinde “gavs” dendiği de biliniyor. (Kaynak)