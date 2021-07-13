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  4. Meslektaşını vahşice öldüren doktor için flaş gelişme

Meslektaşını vahşice öldüren doktor için flaş gelişme

Meslektaşını vahşice öldüren doktor için flaş gelişme

İstanbul'da birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan E.'yi 75 bıçak darbesiyle öldüren Dr. Yavuz S. hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan E.'yi, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz S.'nin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. 

Savcı, suçun canavarca hisle oluşmadığını ve kamu görevi nedeniyle gerçekleşmediği kanaatiyle müebbet hapsini talep etti. Kaan E. ailesinin avukatı, "Bu kabul edilemez" diyerek mütalaayi kabul etmediğini belirtti.

DHA

Etiketler doktor cinayet
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