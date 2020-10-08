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  4. 08 Ekim 2020 19:39

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı
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Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı. 

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