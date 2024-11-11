  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Güncelleme:

İstanbul Şişli'de kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından boğularak öldürülen ve cesedi mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas H.'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. 

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. 

FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas H.'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. 

Gözaltına alınan Ö. ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Vahşete kurban giden Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktıVahşete kurban giden Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı3. Sayfa

 

AA

Etiketler Şişli Mezarlık şirin ceset cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı
Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat