Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kağıt toplayıcısı M.Ö. tarafından boğularak öldürülen ve cesedi mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas H.'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas H.'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan Ö. ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

AA