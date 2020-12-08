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  4. 08 Aralık 2020 18:07

Mide küçültme ameliyatı oldu, 1.5 ay sonra hayatını kaybetti

Samsun'da 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mide küçültme ameliyatı oldu, 1.5 ay sonra hayatını kaybetti
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Samsun’da bir kadın, mide küçültme ameliyatı olduktan 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Sevim Sarıaya, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu.

Sarıkaya, bugün yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sevim Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıkaya’nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sarıkaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

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