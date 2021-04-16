Milletvekiline şantajda şok detaylar!

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 1'i polis 5 kişi hakkında 9'ar yıla kadar hapis istendi.

Teoman Sancar, partisi CHP’den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih S. (26) ile Teoman Sancar’ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih S. bu durumu ‘şantaj’ malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası’nda polis eniştesi Bülent A.’ya Sancar için “Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz” dedi. Bu planı onaylayan A., Sadık S. ve Fatih K. adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.

GÖRÜŞMEYE DAVET

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu plan gereğince Fatih S., Sancar’ı arayarak Denizli’de rezidans dairesine ‘bir konuyu görüşmek üzere’ davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası’nda planı yapan Sadık S. ve Fatih K. da Denizli’ye geldiler. Fatih S. ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih S. bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih S. de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

Daha sonra Fatih Karakoç’u da aralarına dahil eden grup Sancar’dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüphelilerin “şantaj” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler için 9’ar yıla kadar hapis isteniyor.

Hürriyet