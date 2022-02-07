Milli sporcunun telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!

Milli ragbi oyuncusu 22 yaşındaki S.İ.'nin cep telefonunda çocuk istismarına ilişkin fotoğraf ve video bulunduğu, sosyal medyada binlerce paylaştım yaptığı belirlendi. ABD'den yapılan ihbarla yakalanan S.İ., hastanede tedavi altına alındı.

Milli ragbi oyuncusu 22 yaşındaki S.İ.’yi bir süre oynadığı ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’, Türk Emniyeti’ne ihbar etti. S.İ.’nin cep telefonunda çocukların cinsel istismarıyla ilgili fotoğraf ve video bulundu, binlerce paylaşım yaptığı anlaşıldı. S.İ.’ye açılan dava sonuçlandı. “Sanığın cinsel dürtüleri kamu güvenliği için tehlikeli” diyen mahkeme, S.İ.’nin cezaevine koyularak ıslah edilemeyeceği gerekçesiyle hastanede tedavi edilmesi yönünde karar verdi.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), milli Ragbi Oyuncusu S.İ.’ye (22) ilişkin Türk Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, ilk tespit, S.İ.’nin GSM hattı üzerinden çocuklara ait fotoğraf ve videoların WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden paylaşıldığı yönündeydi. S.İ. bir süre ragbi oynadığı ABD’den Türkiye’ye 2 Ağustos 2020 günü döndü. S.İ.’nin cep telefonunun yanı sıra evindeki dijital materyallere el konuldu. S.İ. geçen 21 Mayıs günü tutuklandı.

'Küçük **** var mı, varsa lütfen gönder'

Asliye ceza mahkemesinde yargılanan S.İ.’ye yönelik hazırlanan iddianame ve NCMEC raporu davanın temel dayanağı oldu. S.İ.’nin cep telefonunda binlerce çocuk istismarı videoları ile ilgili fotoğraf ve video bulundu. Görüntülerin tamamının çocuklara ait olduğu anlaşıldı. S.İ.’nin söz konusu görüntüleri başka kişiler ile de paylaştığı belirlendi. Bir kişinin “Merhaba, küçük **** var mı? Varsa lütfen gönder” yönündeki mesajına S.İ.’nin verdiği “Var. Sen ne atacaksın karşılığında” yönündeki mesajı da dosyaya girdi.

Yaşları 3 ile 17 arasında değişen çocukların...

Yine, S.İ.’nin H. isimli bir kişiye gönderdiği “İfşası bile var lan kızın” şeklindeki yazışması da dosyada yer aldı. S.İ.’nin Cep Telefonu klasörleri incelendiğinde ise dehşetin boyutu giderek arttı. Fotoğraf ve videoların tamamının 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklara ait olduğu anlaşıldı.

'Karşılıklı paylaşıyoruz' diye savundu

Milli sporcu olduğunu, yurtdışında da kamplara gittiğini söyleyen S.İ. savunmasında “Ekip arkadaşlarıyla birlikte yurtdışındaki bazı programlara giriyoruz. Karşılıklı olarak bu türden video ve resim alışverişi yapıyoruz. Bu arada, bazen çocuk istismarına ilişkin video ve fotoğraflar da geliyor. Veya bunlar yanlışlıkla da gönderiliyor. Sporcu olmam nedeniyle cinsel dürtülerim üst düzeyde. Bu türden video paylaşımları yaptım. Ancak ufak çocuklara eğilimim, bu yönde dürtülerim yok” şeklinde savunma yaptı.

'Çocuğu çocuk olmaktan çıkarıp cinsel obje haline getirmiş...'

40 gün kadar tutuklu kalan S.İ. hakkında sunulan savcılık mütalaası ve yazılan gerekçeli karar ise dikkat çekti. Duruşma savcısı Ercan Şahan verdiği mütalaada şu ifadelere yer verdi: “Dosya içindeki çocuk fotoğraflarının tamamı cinsel dürtüleri tahrik amacına yönelik. Fotoğraflar, çocuğu çocuk olmaktan çıkarıp cinsel obje haline getiren nitelikte. Fotoğraflarda cinselliğin mutlaklaştırıldığı anlaşılıyor. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yönelik. Sanığın, atılı yazışmaları yaptığı sabit.”

2 yıl hapis cezası verildi, hastaneye gönderildi

2 yıl hapis cezası verilen S.İ. hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. 5 yıllık denetime tabi tutulacak olan S.İ. ilk bir 1 yıl tedavi görecek. Telefonla ulaştığımız S.İ.’nin avukatı ise kararın kesinleştiğini belirterek, ayrıntılı bir yorumda bulunamayacağını söyledi.

Hakim: Toplum güvenliği açısından tehlike arz ediyor

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Seyhan Askar Orkun’un imzasını taşıyan gerekçeli kararda ise özetle şöyle denildi: “Sanığın cinsel dürtüleri, toplum güvenliği açısından tehlike arz ediyor. Bu yönde dürtüleri olan şahısların dürtü ve davranışlarının denetlenmesi gerekir. Kamu güvenliği, kamu düzeni ve özellikle cezalandırmadan beklenen sanığın ıslahı yönünden önem arz ediyor. Bu yönde tedavi edilmesi gerekir. Sanığın psikoseksüel eğilimi, dürtü ve davranışları denetlensin. Başka suçları önlemeye odaklı olarak ayda en az iki kez terapiye tabi tutulsun. Aylık terapileri düzenli olarak mahkememize bildirilsin.”

ABD ihbarda bulundu

“ABD, tüm internet ortamında bu tarz eylemlerde bulunan kişileri teknik izleme yolu ile tespit edebiliyor ve akabinde ilgili ülkeye ihbarda bulunuyor” diyen Av. Merve Uçanok “Bu olayda da konuya ilişkin ABD tarafından yapılan İhbar üzerine şahsın dijital materyallerine el konulmuş ve yapılan incelemede bunların şahsa ait dijital materyallerde bulunduğu tespit edilmiş. Yapılan yargılamada şahıs hakkında hapis cezasına hükmolunurken hükmün açıklanması ertelenmiş, ayrıca şahsa bir yıl süreyle psikolojik tedavi alma zorunluluğu getirilmiş. Böyle bir suç için tedavinin uygun bir güvenlik tedbiri olduğunu söyleyebiliriz ancak kanunda suç için öngörülen ceza caydırıcı olmaktan çok uzak” diye konuştu.

Hürriyet