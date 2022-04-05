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Mobilya fabrikasında büyük yangın

Konya'nın Karatay ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Karatay ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangının söndürülmesi için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi de alındı. Alevlere müdahale sürüyor. 

DHA

Etiketler konya mobilya fabrikası yangın
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