Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu

Lastiği patladığı için yolun sol şeridinde duran kamyonet sürücüsü, liseli bir gencin sonu oldu. Motosiklet tutkunu 17 yaşındaki genç kamyon ile bariyer arasına sıkışarak korkunç bir şekilde can verdi.

Bursa'da , okul dönüşü evine motosikletle giderken, lastiği patladığı için sol şeritte durup kamyonetinden inen E.K.'ya (50) çarpıp bariyer ile kamyonet arasına sıkışarak hayatını kaybeden E.B.’in (17), üniversite sınavına hazırlandığı ve bilgisayar mühendisi olmak istediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Ders sonrası Alemdar Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıkan Malcılar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi E.B. yönetimindeki motosiklet, lastiği patlayan kamyonetini sol şeritte durup araçtan inerek diğer sürücüleri uyarmak isteyen E.K.'ya çarptı. E.B., bariyerler ile kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E.B.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polislerin telefon ile haber verdiği E.B.’in annesi G.B. (43), geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi. G.B.'yi yakınları güçlükle sakinleştirdi. E.B.'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORDU

G.B. ve C.B. (45) çiftinin, 2 çocuğunun küçüğü olan E.B.’in motosiklet tutkunu olduğu, bilgisayar mühendisi olmak istediği, okuluna ve bu yıl gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanmak için devam ettiği dershaneye de motosikleti ile gidip geldiği belirtildi.

‘ÇOK SEVDİĞİ MOTOSİKLET ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU’

E.B.'in akrabası İ.K., “Canımız çok yanıyor. En büyük ideali bu yıl gireceği üniversite sınavlarında bilgisayar mühendisliğini kazanmaktı. Ölümü bizi yıktı. Acı habere inanamadık. Çok sevdiği motosiklet, E.B'nin ölümüne neden oldu" dedi.

DHA