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  4. 20 Temmuz 2020 22:56

Motosiklet yolun ortasında alev alev yandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın kısa zamanda söndürüldü.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Gümüşhacıköy ilçesinde Hükümet Konağı karşısındaki caddede üzerinde 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki motosiklet birden yanmaya başladı. Motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi yanan motosikleti bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerine esnafta hortum ile su tutarak destek verdi.

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yangın , kaza , Motosiklet
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