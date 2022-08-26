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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HB ... plakalı motosiklet ile 34 ELZ ...  plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı.
Kazada iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Etiketler kaza trafik
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