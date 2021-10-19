Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet itirafı

Müge Anlı’nın programına kardeşi için başvuran bir kadın kardeşinin birlikte olduğu kişi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Müge Anlı’nın programına Manisa’dan başvuran Fatma K., 38 yaşındaki kardeşi Mehmet K.’ı arıyor. 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet K. ile ilgili Müge Anlı'ya başvuran Fatma K., canlı yayında akılalmaz iddialarda bulundu.

Kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal D. tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma K., cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

“KOKMASIN DİYE HER GÜN YIKIYORDU”

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma K., yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı. İddiasına göre sevgilisi Cemal D. ile dağ başında bir evde kalan Fatma K., "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş" şeklinde konuştu.

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu. Bunun üzerine konuşan Fatma K., o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.