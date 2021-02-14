Muğla'da dehşet! Yol üzerinde ölü olarak bulundu

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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün’ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.
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