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  4. 14 Şubat 2021 16:36

Muğla'da dehşet! Yol üzerinde ölü olarak bulundu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Şenyayla mahallesinde bir kişi, yol üzerinde ölü olarak bulundu.

Muğla'da dehşet! Yol üzerinde ölü olarak bulundu
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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün’ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

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