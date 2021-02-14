Muğla'da dehşet! Yol üzerinde ölü olarak bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün’ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.