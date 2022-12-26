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Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'da sahte içki operasyonu
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte alkol denetimlerinde 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte alkol denetimleri sürüyor.
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ula Çıtlık Mahallesinde ikamet eden bir şahsın sahte/kaçak alkol üreterek piyasaya sattığı bilgisinin alınması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliye ait iki adreste ve bir araçta arama yapıldı.
Yapılan arama sonucu, 75 litre rakı ve 15 litre viski olmak üzere toplam 90 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili işlemlerin devam ettiği açıklandı.

Etiketler muğla sahte içki operasyon
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