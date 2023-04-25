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Muğla'da vahşet! Gelinini öldürüp, cesedini yaktı

Muğla'da vahşet! Gelinini öldürüp, cesedini yaktı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini tüfekle vurup cesedini yakan kayınpeder, jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atlıdere Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Kamil Ö. ile gelini Hatice Ö. (46) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan gelin, evin yanında bulunan ahıra gitti. Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.’nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı.

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Ö.’nün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

Etiketler muğla kayınpeder gelin cinayet
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