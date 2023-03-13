Müteahhit operasyonunda tutuklu sayısı 279'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken 13 Mart itibariyle tutuklu sayısı 279'a yükseldi.

AA’nın derlediğine göre bugüne kadar 11 kentte 1171 şüpheli belirlendi. 99 müteahhit, 149 yapı sorumlusu ve 13 yapı sahibi dahil 279 şüpheli tutuklandı.

77 müteahhit, 217 yapı sorumlusu, 45 yapı sahibi dahil 370 şüpheli adli kontrolle salıverildi. 103 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ayrıca 250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı var. İki kişi halen gözaltında.



Buna karşılık şüphelilerden 50’sinin öldüğü, 22’sinin yurt dışında bulunduğu saptandı.