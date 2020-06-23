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  4. 23 Haziran 2020 22:00

Nişan töreninde çok sayıda korona vakası! Mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs tespit edilen 9 kişiden birinin katıldığı nişan töreninde yapılan testler sonucu çok sayıda vakaya rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Nişan töreninde çok sayıda korona vakası! Mahalle karantinaya alındı
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Tepecik Belde Belediye Başkanlığı hoparlörlerinden de artan vaka sayılarına ve mahalledeki karantinaya dikkat çekilerek uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda "Tavşanlı Kaymakamlığından İlçe HIfzısıha Kurulu 23 Haziran 2020 kararı ile Tepecik Beldesi Orta Mahallesi bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır. Mahalle sakinlerinin özel ihtiyaçlarının mahalle muhtarlığı vasıtasıyla karşılanacaktır. Mahalle sakinlerinin sağlık ihtiyaçları için 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir. Diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmamaları gerekmektedir" denildi.

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