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O havalimanımız daimi hava hudut kapısı ilan edildi

O havalimanımız daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Buna göre, Tokat Havalimanı’nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

 

Etiketler Tokat Havaliman daimi hudut kapısı hudut hudut kapısı
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