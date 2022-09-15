O havalimanımız daimi hava hudut kapısı ilan edildi
Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tokat Havalimanı’nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.
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