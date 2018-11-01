Ocakta unutulan yemek ortalığı ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokak üzerindeki apartmanda yaşandı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri panikle sokağa koştu. Bu sırada itfaiye ve polis ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın kaynağını araştırdı. İlk önce binanın doğalgaz hattı kapatıldı. Ardından daireler tek tek kontrol edildi. Küçük çapta meydana gelen olayın R.K.’ya ait dairede yaşandığı ortaya çıktı. Tencereyi ocakta unuttuğunu söyleyen R.K., olaya da kendi imkanıyla müdahale ettiğini söyledi. Olumsuz bir durumun olmadığı öğrenilince rahat bir nefes alan apartman sakinleri yeniden evlerinin yolunu tutarken ekipler de bölgeden ayrıldı.



