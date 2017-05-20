Oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı

Antalya'da bir süre önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki Emrah Ö., ayrıldığı eşi 26 yaşındaki Berivan B.'un oğlu 1.5 yaşındaki M.A.Ö.'yü göstermediği iddiasıyla, bu sabah bıçakla oğlunun gittiği kreşi bastı. Emrah Ö.'in kreş sahibi ve çalışanlara saldırdığı, korkulu anlar yaşattığı dakikalar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki özel bir kreşte bugün saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 3 sabıka kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Emrah Ö., boşandığı eşi Berivan B.'un, oğlu M.A.Ö.'yü kendisine göstermediğini iddia etti. Emrah Ö., oğlunu görmek için bu sabah saatlerinde kaldığı kreşe gitti. Emrah Ö., görevlilere oğlunu görmek istediğini söyledi. Görevliler ise Emrah Özen'i alkollü olduğu gerekçesiyle içeri almadı.





BIÇAK ÇEKİP İÇERİ GİRDİ



Bunun üzerine Emrah Ö., yanındaki ekmek bıçağıyla görevlileri tehdit ederek kreşi bastı. Binada yanında çocukları bulunan velileri ve görevlilere bağırıp tehditler savuran Emrah Ö., daha sonra kreş sahibi F.D.'nin odasına yöneldi. Durumu fark eden F.D., kapıyı kapatıp engel olmak istedi. Ancak Emrah Ö., kapıyı tekmeleyip odaya girdi. F.D., kendisine bıçakla saldıran Özen'i düşürerek odadan dışarıya kaçtı. Emrah Ö., elindeki bıçakla F.D.'yi kovalamaya başlarken koridordaki veliler ve görevliler, yanlarındaki çocuklarla üst katlara kaçarak sınıflara sığındı.

OĞLUNU ALIP KAÇTI



Yaşanan arbede sırasında kreşte bulunan Emrah Ö.'in eski eşi ise oğlu M.A.Ö.'yü alarak olay yerinden uzaklaştı. Berivan Buluş'un haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Ö.'e bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara rağmen teslim olmayan Emrah Ö., bıçakla sağa sola saldırmaya devam etti. Bunun üzerine polise ekipleri Emrah Ö.'in yakalamak için kreşe baskın yaptı. Kreşin zemin katındaki bir odaya giren Emrah Ö.'i biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren ekipler, gözaltına aldı.



Emrah Ö.'nün yarım saat boyunca kreştekilere korkulu anlar yaşattığı olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.