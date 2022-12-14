Öğrenci servisi kaza yaptı; ölü ve yaralılar var!
Zonguldak'ta öğrencileri taşıyan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 öğrenci de yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. (
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