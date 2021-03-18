Öğrenci yurdunda yangın
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı. İki yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun boş olması büyük bir faciayı önledi.
Arpaçbahşiş Mahallesi 109. Sokak'ta, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alt kata da sıçrayan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Bu arada, jandarma ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşlara yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.
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