Öğretim görevlisi öğrencisini öldürüp sonra intihar etti

Nevşehir’in Çardak Köyü'ndeki çiftçiler boş bir arazide hareketsiz yatan iki kişi gördü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerden birinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk, diğerinin ise Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Y. olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Doç.Dr. Sadettin Baştürk önce öğrencisini öldürdü, sonra da kendi yaşamına son verdi.

İddiaya göre Nevşehir'deki Çardak Köyü'nde bulunan boş araziye aracıyla gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk (44), yine aynı üniversitede öğrenim gören yüksek lisans öğrencisi Kübra Y.'ı silahla öldürdü, daha sonra yine aynı silahla yaşamına son verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. 11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.’nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettirenüniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.