Öğretmene tuzak: Kredi çekmek istedi hayatı karardı

Antalya'da kredi için internetten bankaya başvuran beden eğitimi öğretmeni Özgür F.'nin hayatı karardı.

Antalya'da beden eğitimi öğretmeni olan Özgür F., kredi için internetten bankaya başvurdu. Dolandırıcılar, telefonla aradıkları F.'a kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp, kredi notu yeterli olmadığı için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Daha sonra banka hesabıyla ilgili olarak hakkında 2 kişi tarafından şikayet olduğunu öğrenen F., cezaevine girip öğretmenlikten ihraç edildi. Kocaeli'deki davadan beraat eden ve karar sonrası büyük bir sevinç yaşayan F., Eskişehir'deki davadan da beraat etmeyi bekliyor.

PARA DOLANDIRICILAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Kentteki bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni Özgür F., 2016'da kredi çekmek için bir bankaya internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, F.'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Bunu kabul eden F., hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Hesaba gönderilen para, F.'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, F.'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. F., hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür F. bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

OKULA GİDERKEN CEZAEVİNE GİRDİ

K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan F., dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, ayrıca bankayla da konuya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve bankaya yazı yazarak, F.'ın şikayetçi olduğuna dair belge olup olmadığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu. Ancak Emniyet Müdürlüğü, F.'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığı, banka ise görüşme yapılmadığına yönelik yazı gönderdi. Bunun üzerine F. suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan F., bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.

ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Öğretmenlikten de ihraç edilen F., 1 yıl cezaevinde kaldı. F. ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başlayan F.'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan F., konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.

BERAATİNE KARAR VERDİLDİ

Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, F.'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, F.'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında bankayla F. arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, F.'ın beraatına karar verdi.

ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Karar sonrası büyük sevinç yaşayan F., Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadan da beraat etmeyi bekliyor. Yargıtay'da olan dosyaya ilişkin delilleri avukatı aracılığıyla dosyaya sunan F., 3 yıldır yaşadığı mağduriyetin son bulup öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Özgür F.'ın avukatı Luiza Aslan, müvekkilinin Eskişehir ve Kocaeli ağır ceza mahkemelerinde aynı suç türünden yargılandığını söyledi. Aslan, "Aynı suçla yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerekli araştırmalar yapılmış ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde deliller toplanmış ve beraat kararı verildi. Ancak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından banka ve emniyete yazılan yazılara eksik hatalı cevaplar verilmesi, müvekkilim hakkında mahkumiyet kararı verilmesine neden olmuştur" dedi.

Delillerin tamamının mahkemeye sunulduğunu söyleyen Aslan, “Mahkeme, ilk etapta bankaya müvekkilimin arandığını sorduğunda aranmadığı cevabını almıştı. Aynı şekilde emniyette müşteki sıfatıyla bir ifade vermediği cevabı gelmişti. Bunlar nedeniyle mahkeme mahkumiyet kararı vermişti. Ancak mahkeme tarafından bizzat HTS kayıtlarına ulaşılmış ve emniyete verilen ifade mahkemeye sunuldu. Bütün deliller sonucunda beraat kararı verildi. Şu an Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inceliyor. Biz beraat kararının ardından diğer mahkemeden yargılamanın yenilenmesini talep ettik. Bütün delilleri elden Yargıtay'a teslim edeceğiz. Aynı suç nedeniyle bir mahkeme beraat kararı verirken, Yargıtay'ın da müvekkilim hakkında beraat kararı vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"OKULA GİDERKEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜM"

Başına gelenler nedeniyle hayatının karardığını belirten F., “Bu süreç tam 3 sene önce başladı. Hiç mahkemeye çıkmadan 3 yıl 4 ay ceza almışım. Tebligat elime ulaşmadığı için okula giderken cezaevine götürüldüm. 1 yıl cezaevinde kaldım. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Çok büyük haksızlıklar yaşadım. Mahkeme HTS kayıtlarına, ifadelere hiçbir şeye bakmadı ancak Kocaeli'de tüm deliller incelendi. Ceza almamın 2 sebebi vardı. Biri bankanın 'yok' dediği telefon aramaları, diğeri de emniyetin 'yok' dediği ifade tutanağım. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi HTS kayıtlarını çıkarttığında bankanın beni 11 defa aradığı gözüküyor. Emniyet ve bankanın yok dediği evrak yüzünden öğretmenliğim ve memuriyetim gitti. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yeniden yargılama talebinde bulunduk, ancak dosya şu an Yargıtay'da. Ben artık adalet istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, öğretmenliğe geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.