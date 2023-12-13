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Okul müdür yardımcısı yatağında kanlar içinde ölü bulundu

Okul müdür yardımcısı yatağında kanlar içinde ölü bulundu
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Denizli'de bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan G.A., yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Denizli’de bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan G.A., boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 41 yaşındaki G.A., eşi tarafından yatağında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde öğretmen G.A.’ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından A.’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler denizli okul müdür yardımcısı
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