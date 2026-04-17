Okul saldırıları sonrası dehşete düşüren paylaşımlar: Çoğu çocuk yüzlerce gözaltı var!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırıların ardından sosyal medyada tehdit içerikli ve asılsız paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, toplam 411 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden bazıları ise tutuklandı.

Çanakale'nin Ezine ilçesinde, lise öğrencisi E.K. (14) sanal medya hesabından tehdit içerikli silahlı paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sanal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı. E.K. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da saldırı paylaşımlarına 7 gözaltı

Benzer bir olay Samsun'da yaşandı. Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşım yapan 6’sı çocuk 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılara ilişkin resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik bilgileri alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu öven ve okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 6’sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de 2 gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrası benzer bir olayın Denizli’de de yaşanacağı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Denizli Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların Denizli’de de yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Türk Ceza Kanunu’nun "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Suçu ve Suçluyu Övme" suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, il genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara ise kesinlikle itibar etmemeleri vurguladı.

Kahramanmaraş'ta 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaokulda yapılan 8 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin sanal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde 15 Nisan 2026 günü meydana gelen menfur saldırı sonrasında yayın yasağı olmasına rağmen bazı sosyal medya platformlarında yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik ‘Kamu Görevlisine Alenen Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Gizliliğin İhlali ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ilişkin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli şahıs yapılan adli işlemler sonucunda gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan Savcılık ifadeleri sonrasında Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgularının ardından 7 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiş, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir.”

Tekirdağ'da 2 tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medyadan 'okula silahlı saldırı yapılacağı' yönündeki paylaşımlar üzerine gözaltına alınan 3 öğrenciden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde görevli okul polisi, öğretmen ve öğrenci gruplarında paylaşılan bir fotoğraf üzerine harekete geçti. Fotoğrafta yer alan kişilerin okul çevresinde silahlı eylem gerçekleştireceği yönündeki iddialar üzerine inceleme yapıldı. İncelemede fotoğraftaki kişilerin lise öğrencileri M.A.S. (17) ile E.U. (17) ve A.B. (16) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.A.S. ve E.U. adreslerinde gözaltına alınırken, A.B.'nin görüntüyü gördükten sonra emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 2 cep telefonu ele geçirildi.Öte yandan M.A.S.'nin daha önce 'Müstehcenlik' suçundan işlem gördüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından destek içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen 10'uncu sınıf öğrencisi H.G.A. (16), tutuklandı.

Yine Alanya'da 19 yaşındaki Z.B.A.'nın sanal medya hesabından okulu hedef alan paylaşım yaptığı tespit edildi. Ortak çalışma sonucu gözaltına alınan Z.B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 411 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

