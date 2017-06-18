Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !

Güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arasında dün bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma sonrası seri numarası silinmiş bir AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arasında dün bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma sonrası seri numarası silinmiş bir AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün bir teröristin etkisiz hale getirildiği Şemdinli'nin Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasındaki çatışma sonrası ele geçirilen mühimmata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma sonrası bir AT-4 tanksavar silahı, bir kalaşnikof piyade tüfeği, beş dolu şarjör, üç el bombası, bir RPG-7 ve dört RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen AT-4 tanksavar silahının seri numaralarının kazınmış olması dikkati çekti.