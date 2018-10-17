SON DAKİKA
SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSU GÖREVDEN ALINDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Ekim 2018 14:05

Ölen kişinin yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Elazığ’da ölen kişinin yakınları, hastane servisinde bulunan malzemeleri parçaladı.

Ölen kişinin yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
A+ A-

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Plastik Cerrahi Servisinde yatan kadın bir hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Fakat hasta yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan hasta yakınları Plastik Cerrahi servisi çalışanları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları ile tartışmaya başladı. Hasta yakınları daha sonra serviste bulunan fotokopi makinesi, yazıcıyı ve bilgisayarları yere atarak parçaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fırat Üniversitesi Hastanesi Yönetimi şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

İHA

elazığ , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM