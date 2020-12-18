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  4. 18 Aralık 2020 19:54

Önce abisinin aracını kurşunladı, sonra intihar etmek istedi

Kahramanmaraş'ta abisinin aracını kurşunladıktan sonra tüfeği kendisine doğrultup intihar etmek isteyen genç, polis ekipleri tarafından ikna edilerek ele geçirildi.

Önce abisinin aracını kurşunladı, sonra intihar etmek istedi
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle abisiyle tartışan A.B, uzan namlulu silahla önce abisinin otomobiline kurşun yağdırdı.

Saldırı sonrası otomobilde maddi hasar oluşurken daha sonra elindeki tüfekle kendisin vurmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederken elindeki tüfeği ile birlikte ele geçirildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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