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  4. Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Araçtakilerin düğün için Antalya'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ö.C. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 2 kişi ise hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 

Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı - Resim : 1

Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı. 

Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı - Resim : 2

Etiketler osmaniye trafik kazası
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