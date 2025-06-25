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Otizmli kız çocuğuna günlerce süren istismarda 1 tutuklama, 2 beraat

Otizmli kız çocuğuna günlerce süren istismarda 1 tutuklama, 2 beraat
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Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli çocuğa tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda uygulayan sanık, bozulan karar sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığa 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, 2 tutuksuz sanık ise beraat etti.

Olay, 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü M.C., O.D. ve Ü.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

37 yıl 9 ay hapis cezası almıştı

Olaya ilişkin 11 Nisan 2023'te Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada M.C.; E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhşa teşvik" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O.D. ile Ü.K.'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verilmişti. Mağdur E.Z.İ'nin gerçek yaşının tespiti için verilen ceza sanık avukatlarının itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

"E.Z.İ., yaşını yanlış söyleyerek bizi yanılttı"

Yeniden görülen duruşmanın 5. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salonda tutuksuz sanık O.D. ve taraf avukatları hazır bulunurken, M.C. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık O.D., beraatini istedi. Savunma yapan M.C., "E.Z.İ., yaşını yanlış söyleyerek bizi yanılttı. Buna rağmen ben kendisi ile cinsel birliktelik yaşamadım. Kendisine herhangi bir zorlamada da bulunmadım. Bu hususun gözetilerek hakkımda karar verilmesini talep ederim. E.Z.İ. ile herhangi bir alıp veremediğim yoktur. Kendisi gerçekleri söylememektedir, pişmanlığım vardır" diye konuştu.

M.C.'ye 34 yıl 7 ay 15 gün hapis verildi, 2 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, M.C.'ye, E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhşa teşvik" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 6 bin TL adli para cezası verdi.

Tutuksuz 2 sanık beraat etti

Mağdurenin suç tarihinde 18 yaşından büyük olduğu, mağduru bulunduğu olayda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına ve fiile ruhsal yönden mukavemet etmesine mani olacak mahiyet ve derecede gelişimsel bozukluğunun bulunduğu ancak bu durumun hekim olmayanlarca ilk bakışta anlaşılamayabileceğinin ve yakından tanıyanlarca ya da tekrarlayan görüşmelerde anlaşılabileceğinden sanıklar O.D. ile Ü.K.'ye "Cinsel istismar" suçundan beraat verildi.

İHA

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Etiketler otizmli kız çocuğu kız çocuğu Çocuk
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